Власть

Ввести квоты для лиц с инвалидностью в госорганах предложили в Жогорку Кенеше

В государственных и муниципальных учреждениях может быть введена специальная квота для граждан с инвалидностью. Депутат Дастан Бекешев предлагает закрепить эти требования в поправках к Закону «О государственной гражданской и муниципальной службе».

По словам инициатора, согласно Трудовому кодексу, в каждом учреждении должна быть квота для людей с инвалидностью, однако в государственных и муниципальных органах такой квоты нет.

«Я провел анализ, учитывая международные конвенции, и предлагаю такие изменения», — сказал он.

Справка 24.kg

Согласно статье 155 Трудового кодекса, организации, где работают 25 и более человек, обязаны выделять квоту для трудоустройства людей с инвалидностью — она должна составлять не менее 4 процентов от общего числа сотрудников. Работодатели могут оформлять таких работников на неполный день, но обязаны создавать для них рабочие места в соответствии с законом.

Дастан Бекешев пояснил, что сейчас есть кадровый резерв для замещения вакансий на государственной и муниципальной службе. Если человек с инвалидностью полностью соответствует квалификации, он пишет заявление и входит в резерв, при этом ему будет предоставляться приоритетное право при назначении.

«Я не верю, что закон сразу заработает успешно, потому что у нас не все люди с инвалидностью имеют высшее образование. Но те, у кого оно есть и чья квалификация соответствует, смогут войти в резерв и получат право работать в муниципальных и государственных органах», — отметил нардеп.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов заметил, что квотирование рабочих мест, согласно действующему кодексу, распространяется и на государственные, и на частные организации.

Кабмин дал положительное заключение по законопроекту. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению одобрил его в первом чтении.

По данным Минтруда, в Кыргызстане насчитывается 222 тысячи человек с инвалидностью, из которых 36 тысяч — дети. С 2020 по 2025 год трудоустроили 1 тысячу 584 гражданина с инвалидностью.
