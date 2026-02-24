20:15
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые

В городе Оше начали сносить здания средних школ имени Салижана Жигитова и Михаила Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, на места подтянули спецтехнику. Демонтаж производится с учетом норм безопасности.

«Здания давно эксплуатируются и морально устарели. Для обеспечения безопасности учеников на месте снесенных школ построят новые, отвечающие современным требованиям учебные заведения», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что по поручению президента, в 2026 году в городе Оше построят 10 новых школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363405/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Ответственность большая, зарплата маленькая. Эксперт о нехватке завучей в школах
В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля
Какие классы перейдут на 12-летку в сентябре, обсудили в Минпросвещения
В 2025 году в Ошской области введено в эксплуатацию 16 новых зданий школ
На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
До 80 процентов детей в КР обеспечат дошкольным образованием к 2030 году
В 206 школах должность директора вакантна. Объявлен конкурс
В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием
В Оше снесут 100-летнюю школу и построят на ее месте новую
В городе Ош построят 10 новых школ. Список
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
20:00
В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят...
19:44
Совет ЕЭК одобрил проект соглашения в сфере интеллектуальной собственности
19:39
С Бакытом Торобаевым попрощались, присвоив ему «Отличника сельского хозяйства»
19:32
В Кыргызстане продлят весенние каникулы, но учебный год завершится позже
19:23
Ответственность большая, зарплата маленькая. Эксперт о нехватке завучей в школах