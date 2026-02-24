В городе Ош начали снос двух школ. На их месте построят новые

В городе Оше начали сносить здания средних школ имени Салижана Жигитова и Михаила Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, на места подтянули спецтехнику. Демонтаж производится с учетом норм безопасности.

«Здания давно эксплуатируются и морально устарели. Для обеспечения безопасности учеников на месте снесенных школ построят новые, отвечающие современным требованиям учебные заведения», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что по поручению президента, в 2026 году в городе Оше построят 10 новых школ.