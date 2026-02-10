21:05
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Общество

В городе Ош построят 10 новых школ. Список

По поручению Садыра Жапарова в Оше начали строить 10 новых школ. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в 2026 году за счет республиканского бюджета запланировано строительство 20 новых школ в Бишкеке, 10 — в городе Оше и 6 — в городе Манасе.

Читайте по теме
В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ

В рамках реализации проекта министр строительства Нурдан Орунтаев совместно с мэром города Оша Женишбеком Токторбаевым и руководителями профильных департаментов ознакомился с проектами социальных объектов и площадками будущего строительства в южной столице.

В их числе:

  • дополнительный учебный корпус на 375 мест на территории средней школы № 33 имени С.Алымкулова в селе Озгур;
  • дополнительный учебный корпус на 750 мест на территории школы имени Ж.Боконбаева в муниципальном территориальном управлении «Курманжан Датка»;
  • школа на 1 тысячу мест в муниципальном территориальном управлении «Курманжан Датка»;
  • школа на 750 мест в муниципальном территориальном управлении «Сулайман-Тоо»;
  • новая школа на 700 мест в жилмассиве «Ак-Буура 2» айыльного аймака Толойкон;
  • новая школа на 700 мест в селе Ишкаван айыльного аймака Кызыл-Кыштак;
  • школа на 500 мест в айыльном аймаке Кызыл-Кыштак;
  • дополнительный учебный корпус на территории средней школы № 38 имени Барпы Алыкулова в МТУ «Манас-Ата»;
  • новая школа на 1 тысячу 200 мест в новом жилмассиве «Эне-Сай» айыльного аймака Кызыл-Кыштак;
  • новая школа на 500 мест в селе Суроттуу-Таш айыльного аймака Кызыл-Кыштак.

Министр ознакомился со строительными площадками и проектной документацией указанных объектов и дал соответствующие поручения руководителям департаментов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361444/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ
Проблему языкового дисбаланса в школах озвучили в Минпросвещения
Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку — Байсалов
Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром
Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Ударил школьников. Физрука на Иссык-Куле привлекли к ответственности за побои
Возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке построят школу на 1,2 тысячи мест
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
10 февраля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем ожидаю...
20:55
В городе Ош построят 10 новых школ. Список
20:42
В России число иностранных рабочих на стройках снизилось до 20 процентов
20:23
Стали известны результаты конкурса по возведению теннисного комплекса в Бишкеке
20:10
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы