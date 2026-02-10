В городе Ош построят 10 новых школ. Список

По поручению Садыра Жапарова в Оше начали строить 10 новых школ. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в 2026 году за счет республиканского бюджета запланировано строительство 20 новых школ в Бишкеке, 10 — в городе Оше и 6 — в городе Манасе.

В рамках реализации проекта министр строительства Нурдан Орунтаев совместно с мэром города Оша Женишбеком Токторбаевым и руководителями профильных департаментов ознакомился с проектами социальных объектов и площадками будущего строительства в южной столице.

В их числе:

дополнительный учебный корпус на 375 мест на территории средней школы № 33 имени С.Алымкулова в селе Озгур;

дополнительный учебный корпус на 750 мест на территории школы имени Ж.Боконбаева в муниципальном территориальном управлении «Курманжан Датка»;

школа на 1 тысячу мест в муниципальном территориальном управлении «Курманжан Датка»;

школа на 750 мест в муниципальном территориальном управлении «Сулайман-Тоо»;

новая школа на 700 мест в жилмассиве «Ак-Буура 2» айыльного аймака Толойкон;

новая школа на 700 мест в селе Ишкаван айыльного аймака Кызыл-Кыштак;

школа на 500 мест в айыльном аймаке Кызыл-Кыштак;

дополнительный учебный корпус на территории средней школы № 38 имени Барпы Алыкулова в МТУ «Манас-Ата»;

новая школа на 1 тысячу 200 мест в новом жилмассиве «Эне-Сай» айыльного аймака Кызыл-Кыштак;

новая школа на 500 мест в селе Суроттуу-Таш айыльного аймака Кызыл-Кыштак.

Министр ознакомился со строительными площадками и проектной документацией указанных объектов и дал соответствующие поручения руководителям департаментов.