Проверить слух в первые полгода. Скрининг в КР помогает детям слышать и говорить

В Кыргызстане последовательно развивается программа аудиологического скрининга новорожденных — важная мера раннего выявления нарушений слуха у детей. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, в 2025 году скрининг прошли более 30 тысяч новорожденных.

Согласно мировой статистике, от одного до трех детей из тысячи рождаются с нарушениями слуха.

Учитывая, что ежегодно в Кыргызстане рождается около 138 тысяч детей, примерно у 130–300 новорожденных могут быть врожденные нарушения слуха. Поэтому ранняя диагностика имеет решающее значение — при своевременном выявлении и правильной реабилитации дети получают высокий шанс на полноценное развитие и успешную социальную адаптацию.

Проверка слуха в первые дни жизни должна стать обязательным этапом для каждого ребенка, потому что именно слух играет ключевую роль в развитии речи, мышления и полноценного общения.

По словам специалистов, еще несколько лет назад нарушения слуха у детей нередко выявлялись только в возрасте 3–6 лет, когда возможности эффективной коррекции были ограничены. Сейчас ситуация постепенно меняется.

Сегодня аудиологический скрининг проводится в ряде родильных домов страны — в Бишкеке, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. Если в регионе отсутствует оборудование, дети направляются в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) по электронному направлению, где их обследуют сурдологи.

По словам ЛОР-врача и менеджера проекта аудиологического скрининга детей в КР Мунар Бейшеновой, определить, слышит ребенок или нет, необходимо до шести месяцев жизни. Если вовремя не выявить проблему, развитие речи может замедлиться или вовсе остановиться, а реабилитация в более позднем возрасте становится значительно сложнее и не всегда дает ожидаемый результат.

Программа аудиологического скрининга в Кыргызстане работает с 2017 года.

Старт ей дали при поддержке ТИКА, а в дальнейшем развитие продолжилось благодаря содействию ЮНИСЕФ, который помог обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием.

Сегодня обследование проводится поэтапно. На первом этапе новорожденных проверяют непосредственно в родильных отделениях. Если ребенок не прошел первичный скрининг, обследование повторяют в течение 7–30 дней, так как у него может быть жидкость в ушах или какие-либо технические неполадки.

Если и при повторной проверке сохраняются вопросы, малыша направляют на углубленную диагностику, позволяющую точно определить состояние слуха и при необходимости вовремя начать лечение и реабилитацию.

После диагностики специалисты подбирают дальнейшую тактику лечения и реабилитации. При частичной потере слуха детям назначаются слуховые аппараты и проводится комплексная реабилитация. Если выявляется полная глухота, ребенок направляется на кохлеарную имплантацию. Такие операции в Кыргызстане проводятся с 2018 года в НЦОМиД, в настоящее время благодаря поддержке Катара они выполняются бесплатно. После операции дети продолжают проходить длительную реабилитацию под наблюдением специалистов.