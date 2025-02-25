Дети в тени. Как кохлеарные импланты меняют жизни в Кыргызстане

В Национальном центре охраны материнства и детства сегодня, 25 февраля, прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню кохлеарного импланта.

На нем выступили дети, которым в свое время установили импланты. Они читали стихи, играли на комузе, исполняли танцы, в том числе и лезгинку.

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Организатором выступил общественный благотворительный фонд «Уккум Келет». По словам его учредителя Тамары Цой, операции по установлению имплантатов проводят бесплатно в Казахстане, России, Узбекистане и странах Европы. Ребенка с момента рождения проверяют на слух и при проблемах ставят в очередь на операцию. В Кыргызстане таких госпрограмм пока нет.

«В 2021 году заключили договор с Катаром, они проводят бесплатные операции по кохлеарному имплантированию. Но в программе только малоимущие семьи и сироты. Среднестатистическая семья остается один на один с проблемой. Сейчас эти операции стоят от $13 тысяч до $42 тысяч в зависимости от модели импланта», — сообщила Тамара Цой.

По ее словам, своевременное вмешательство может сократить число детей с нарушением слуха. С имплантами они могут ходить в школу и учиться без потребностей в особых образовательных условиях.

«Такая категория детей находится вне закона, в тени. Поэтому мы с родителями решили открыть фонд, чтобы поднять проблему на государственный уровень», — сказала учредитель общественного благотворительного фонда.

В регионах до сих пор не знают, что есть такой метод кохлеарной имплантации. Их дети, к сожалению, остаются глухими. Тамара Цой

В 2023 году фонд запросил у госбюджета 5 миллионов сомов на покупку запчастей для имплантов. Средства одобрили и выделили Минздраву. В 2025-м заложили 10 миллионов сомов. Кроме того, совместно с Минобразования фонд открыл несколько инклюзивных классов по Кыргызстану для детей с кохлеарными имплантами. Сейчас «Уккум Келет» работает с государственными органами, министерствами и депутатами Жогорку Кенеша.

«Раньше таких детей отправляли просто в слабослышащую школу. Но ребятам с кохлеарным имплантом нужна доступная речевая среда. Родители делают за такие деньги операцию, а дальше ни дошкольного, ни школьного образования их дети не получают», — добавила Тамара Цой.

Бабушка девочки с кохлеарным имплантом Сият Алиева отметила, что важно установить имплант детям в раннем возрасте.

«Моей внучке его установили в 1,2 года. Чем раньше ребенку сделают, тем лучше у него будет адаптация. В шесть лет мы отдали ее в обычную школу, где в классе 40 нормальных детей», — рассказала она.

По словам бабушки, она узнала, что внучка не слышит, когда та не отреагировала на громкий крик. Девочке было восемь месяцев. Сият Алиева рассказала, как внучка проходила обследование, как семья переживала и просила квоту на операцию в Анкаре через посольство Турции.

«Не хотели давать [квоту]. Говорили, что ребенок маленький, пусть подрастет. Я со всеми ругалась, и квоту дали. В больницу Анкары нас пригласили на бесплатную операцию. Но нужно было самим платить за дорогу, билеты, проживание», — добавила она.

Установка кохлеарных имплантов не означает полное излечение. Детям впоследствии требуются реабилитация, корректировка слуха, работа с дефектологами и логопедами.