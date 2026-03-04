ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет

Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет во всех регионах планеты. Вместе с тем потеря слуха зачастую не выявляется. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По ее данным, среди детей сохраняется широкая распространенность предотвратимых и излечимых причин потери слуха, таких как эксудативный средний отит, хронический гнойный средний отит и серные пробки. Иногда потеря слуха начинается незаметно, но со временем нарастает и ощущается все больше.

В отсутствие диагностики и помощи страдает не только слух ребенка, но и его речевое, языковое, когнитивное развитие и социализация. Это приводит к снижению образовательных достижений, ограничивает перспективы трудоустройства и порождает стойкое экономическое неблагополучие.

«Своевременное выявление и ведение заболеваний уха и потери слуха имеют решающее значение для предотвращения их долгосрочных последствий для развития, образования и будущих перспектив ребенка. Систематический скрининг и оперативное принятие корректирующих мер в рамках школьных программ по охране здоровья и плановой педиатрической помощи способствуют улучшению исходов заболеваний уха и нарушений слуха у детей», — отмечают в ВОЗ.

По ее данным, простые и экономически эффективные медико-санитарные меры позволяют предотвратить более 60 процентов случаев потери слуха у детей.

Всемирный день слуха ежегодно отмечается 3 марта.

В этом году тема кампании сформулирована как «От дома до школьной скамьи: забота о слухе каждого ребенка».

Она посвящена двум актуальным задачам:

профилактике предотвратимой потери слуха у детей;

раннему выявлению и ведению детей с заболеваниями уха и нарушениями слуха.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья, родительские организации «Слышим вместе» и «Баланур» консультируют семьи по вопросам ранней диагностики и поддержки детей. Международная ассоциация специалистов по реабилитации слуха консультирует и родителей, и специалистов.

С конца 2025 года ОФ «Аплифт» и Центр реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке оказывают услуги раннего вмешательства для детей с нарушением слуха.