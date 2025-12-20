18:17
В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез

В Бишкеке усиливают скрининг на туберкулез. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абуллаат Кадыров.

По его словам, при поддержке проекта «Вылечить туберкулез» с мая 2025 года в пяти центрах семейной медицины (№ 1, 4, 5, 10, 11) Свердловского и Ленинского районов начали проводить бесплатный скрининг на наличие симптомов этой болезни.

В первую очередь медобследование проводят среди лиц из групп повышенного риска: с наличием хронических заболеваний легких (бронхит, пневмония), иммунодефицитными состояниями (с пересаженными органами), больных сахарным диабетом, контактных лиц, недавно родивших и кормящих грудью женщин.

«Всего за это время скрининг прошли около 7 тысяч человек. В октябре мы подвели итоги пилота, результаты оказались хорошими — обследование позволяет выявить туберкулез на ранней, еще не запущенной стадии, что улучшает ход лечения. Поэтому мы решили расширить проект. В марте планируем охватить бесплатным скринингом весь Бишкек», — сказал Абуллаат Кадыров.

Он пояснил, что скрининг предполагает опрос желающих относительно характерных симптомов (кашель, повышение температуры, боль в грудной клетке, ухудшение аппетита и снижение веса), а также бесплатный рентген-снимок.

В рамках обследования прошедшим скрининг пополняли баланс на мобильном телефоне на 200 сомов для поддержки дальнейшей связи.

Больные с чувствительной и лекарственно устойчивой формами туберкулеза в Кыргызстане полностью обеспечены лекарствами. Все диагностические мероприятия также проводятся бесплатно.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация о том, что во всех поликлиниках столицы проводят бесплатный рентген легких и якобы выявляют случаи ТБ среди мам, кормящих грудью.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий человек на Земле — носитель туберкулезной палочки, но иммунитет человека не дает ей размножаться. Только 5-10 процентов инфицированных в течение жизни могут заболеть туберкулезом.

По планам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году в мире должны покончить с эпидемией туберкулеза.
