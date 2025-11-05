Не только детям. Врачи из Катара восстановили слух взрослым кыргызстанцам

В рамках благотворительной миссии шесть взрослых пациентов из разных регионов Кыргызстана получили возможность восстановить слух. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, операции по кохлеарной имплантации совместно со специалистами из Катара провели на базе Национального госпиталя успешно и бесплатно.

Необходимые расходные материалы предоставила катарская сторона. Врачи Нацгоспиталя получили возможность повысить профессиональное мастерство и обменяться опытом с коллегами в области кохлеарной имплантации.

Кохлеарная имплантация — это высокотехнологичный хирургический метод, позволяющий восстановить слух людям с тяжелыми нарушениями.