Общество

О важности профилактики отита у маленьких детей рассказала врач

О важности профилактики отита у маленьких детей в эфире «Биринчи радио» рассказала ЛОР-врач Нурданат Эшболот кызы.

По ее словам, малыши чаще подвержены заболеваниям уха, горла и носа. Это связано это с тем, что полость носа у детей слишком маленькая, слуховая труба расположена горизонтально, также очень короткий промежуток между носом и ухом.

«У них все маленькое, чаще всего все начинается из-за ОРВИ, когда мама не чистит ребенку носик. Говорят, раз из носа течет, то само остановится. Мы всегда говорим родителям, что при ОРВИ сразу надо чистить нос. Это профилактика отита. Рекомендуем использовать назальные респираторы», — рассказала специалист.

Некоторые думают, что вместо очищения носа в качестве профилактических мер можно использовать антибиотики, однак антибактериальные препараты не предотвращают отит, добавила она.

Медики напоминают, что нельзя самостоятельно и произвольно принимать антибиотики, при необходимости их назначит врач.

Нурданат Эшболот кызы призвала родителей при гриппе или обычных вирусных заболеваниях чистить деткам носы, чтобы не было аспирации в ухо или острых отитов, что также может осложнить самочувствие ребенка. А это, в свою очередь, грозит даже снижением слуха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364602/
