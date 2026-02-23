10:32
Общество

В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля.

В церемонии приняли участие замглавы кабмина Эдиль Байсалов, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев и делегация из Татарстана во главе с вице-премьером республики, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

из архива
Фото из архива. В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля

«Школе присвоено имя уникального человека — поэта и просветителя Мусы Джалиля. Это фигура по-настоящему исторического масштаба, значение которой мы до конца, возможно, еще только начинаем осознавать. Он подарил людям много счастливых моментов до войны, в годы войны сражался на фронте и принял мученическую смерть», — сказал Альберт Зульхарнеев.

Муса Джалиль — известный татарский поэт. Он казнен в 1944-м фашистами на гильотине в тюрьме Плетцензее в Берлине за участие в подпольной организации концлагеря «Моабит».

Сборник стихов «Моабитские тетради» удостоен Ленинской премии в 1957 году.

Летом 2024-го у здания школы № 29 установили стелу Мусе Джалилю.
