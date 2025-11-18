Рейд по попрошайкам провели в городе Ош

В Ошской области сотрудники милиции совместно с представителями социальных служб, органов образования и органов по защите семьи и детей провели профилактический рейд «Попрошайка». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Цель рейда — выявление взрослых и детей, которые занимаются попрошайничеством, пресечение случаев, когда родители или родственники принуждают несовершеннолетних просить милостыню. Если среди выявленных есть действительно нуждающиеся, информацию передают в соответствующие структуры для оказания помощи.

Во время рейда сотрудники проверяли рынки, перекрестки, обочины дорог и мечети — места, где чаще всего встречаются попрошайки. С каждым из них проводят разъяснительные беседы.

Мероприятие продлится до 19 ноября. В милиции отмечают, что такие рейды помогают защитить детей от вовлечения в правонарушения и создать условия для их безопасного развития.