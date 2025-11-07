10:50
Общество

Назойливые и вызывают раздражение. В КР предлагают бороться с попрошайничеством

Министерство юстиции инициирует внесение изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О внешней миграции» с целью наведения порядка вокруг проблемы попрошайничества на дорогах страны. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве со ссылкой на МВД отмечают, что ситуация с попрошайничеством, особенно в Бишкеке и Оше, приобретает серьезные масштабы и демонстрирует устойчивую тенденцию роста.

Число людей, занимающихся попрошайничеством, увеличивается из года в год. При этом в южной столице заметно больше иностранцев и лиц без гражданства, которые просят подаяние на улицах.

«Попрошайничество обусловлено доступностью легкого заработка, не требующего профессиональных навыков, физического или умственного труда. Важно подчеркнуть: акцент в предлагаемых нормах делается именно на назойливое приставание, а не на все случаи, за исключением попрошайничества на проезжей части, что создает прямую угрозу безопасности дорожного движения.

Действительно нуждающиеся граждане, чьи действия не носят навязчивого характера и не нарушают общественный порядок, не подпадают под действие предлагаемых санкций», — говорится в справке-обосновании.

Назойливое попрошайничество в общественных местах и любое попрошайничество на дорогах создает проблемы, в том числе угрозу безопасности дорожного движения, ухудшение имиджа и привлекательности городов для жителей и туристов, а также нарушение общественного порядка. Регулярное приставание в местах массового скопления людей, на рынках, в подземных переходах, у торговых центров вызывает раздражение и недовольство горожан, заметили в Минюсте.

Инициатор предлагает дополнить статью 126 Кодекса о правонарушениях новой нормой «Попрошайничество»:

  • занятие попрошайничеством на проезжей части дорог, а также назойливое обращение в общественных местах с целью получения денег или иных материальных ценностей влекут общественные работы от 20 до 30 часов либо арест до трех суток;
  • повторное нарушение в течение месяца — общественные работы от 30 до 40 часов либо арест от трех до пяти суток;
  • если повторное нарушение совершено иностранцем, к нему будет применяться выдворение из страны.

Также предлагается включить отдельную норму «Вовлечение в попрошайничество»:

  • Вовлечение в попрошайничество пожилых граждан, беременных женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья или страдающих психическими расстройствами повлечет штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).
  • Если эти действия совершает иностранец повторно в течение месяца, его также предлагается выдворять за пределы республики.
