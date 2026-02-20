00:06
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли

В Санкт-Петербурге обсуждают инициативу о запрете мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Поводом стала трагедия в конце января: два охранника, граждане Узбекистана, задушили 24-летнего посетителя «Перекрестка», заподозрив его в краже, пишет «Коммерсантъ».

Идею озвучил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин во время ежегодного отчета в городском парламенте.

Трагический случай в торговом центре «Сити Молл» в Петербурге произошел в конце января. Охранники «Перекрестка» заподозрили посетителя магазина в краже. Между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодого человека повалили на пол и удерживали до приезда полиции. В какой-то момент петербуржцу стало плохо. Его доставили в больницу, однако не успели спасти.

СКР квалифицировал действия охранников как убийство, совершенное группой лиц. При этом один из сотрудников ЧОП скрылся от следствия, улетев в Узбекистан. Он объявлен в розыск.

После преступления правоохранительные органы провели ряд проверок соблюдения миграционного законодательства в магазинах сети. В ходе последнего рейда было выявлено 64 нелегала.

«Торговая сеть использует незаконных мигрантов в качестве сотрудников. Прямо сейчас проводится второй этап мероприятий: мы проверяем реакцию сети на наши претензии», — рассказал Роман Плугин.

Глава регионального МВД отметил, что согласно российскому законодательству, иностранцы не могут работать в частных охранных предприятиях, однако бизнес официально устраивает мигрантов на другие должности, тем самым обходя запрет. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

На этом фоне Плугин заявил, что главк готовит инициативу, чтобы ввести полный запрет на работу мигрантов на объектах розничной и оптовой торговли. По его словам, в 2025 году на различных должностях в магазинах работали пять тысяч сотрудников в рамках полученных патентов, многие из них — незаконно.

В Петербурге уже действует запрет на наем мигрантов на работу в такси и в службы доставки. Запрет касается приезжих из безвизовых стран: Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии, Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362939/
просмотров: 231
