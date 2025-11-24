При поступлении в вузы РФ граждане Кыргызстана могут выбрать до шести заведений

При поступлении в высшие учебные заведения России по квоте правительства граждане Кыргызстана могут выбрать одновременно до шести вузов. Об этом на брифинге сообщил руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

По его словам, раньше при поступлении приходилось сдавать копии документов и экзамены в разные вузы, сейчас же такого нет.

«Находясь в Кыргызстане, выбираете специальность (лечебное дело, филологию, геологию или любую другую), и у вас появляется список вузов, где есть она. Можно выбрать два заведения в Москве, два в Санкт-Петербурге, один в Екатеринбурге и других городах. Всего в программе участвует более 450 вузов. Если вы прошли тестирование и набрали достаточное количество баллов, высшие учебные заведения рассмотрят вашу заявку», — сказал Альберт Зульхарнеев.

Он добавил, что расширяется круг специальностей, по которым можно учиться.

«В рамках программы представлены практически все гражданские направления — инженерные, творческие, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, юриспруденция, экономика, IT. Из 700 квот проводятся отдельные конкурсы на целую группу специальностей, например, 30 мест выделено в творческих вузах, 45 — по линии финразведки. В этом году впервые достаточно большое количество мест предоставлено в магистратуру опорных вузов «Росатома», — отметил руководитель представительства Россотрудничества в КР.

Он напомнил, что квота предполагает предоставление общежития и стипендии.

По всем вопросам относительно поступления в росвузы можно обращаться в «Русский дом» в Кыргызстане.