13:45
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

При поступлении в вузы РФ граждане Кыргызстана могут выбрать до шести заведений

При поступлении в высшие учебные заведения России по квоте правительства граждане Кыргызстана могут выбрать одновременно до шести вузов. Об этом на брифинге сообщил руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

По его словам, раньше при поступлении приходилось сдавать копии документов и экзамены в разные вузы, сейчас же такого нет.

«Находясь в Кыргызстане, выбираете специальность (лечебное дело, филологию, геологию или любую другую), и у вас появляется список вузов, где есть она. Можно выбрать два заведения в Москве, два в Санкт-Петербурге, один в Екатеринбурге и других городах. Всего в программе участвует более 450 вузов. Если вы прошли тестирование и набрали достаточное количество баллов, высшие учебные заведения рассмотрят вашу заявку», — сказал Альберт Зульхарнеев.

Читайте по теме
До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ

Он добавил, что расширяется круг специальностей, по которым можно учиться.

«В рамках программы представлены практически все гражданские направления — инженерные, творческие, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, юриспруденция, экономика, IT. Из 700 квот проводятся отдельные конкурсы на целую группу специальностей, например, 30 мест выделено в творческих вузах, 45 — по линии финразведки. В этом году впервые достаточно большое количество мест предоставлено в магистратуру опорных вузов «Росатома», — отметил руководитель представительства Россотрудничества в КР.

Он напомнил, что квота предполагает предоставление общежития и стипендии.

По всем вопросам относительно поступления в росвузы можно обращаться в «Русский дом» в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352028/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов
Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России
В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание
Кыргызстану выделено 700 квот на поступление в вузы России
Квота на трудовую миграцию изменена в Кыргызстане: распоряжение кабмина
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Московский инженерно-физический институт намерен сотрудничать с вузами КР
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
13:42
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алког...
13:32
Эдиль Байсалов принял Вадима Титова. Что известно о представителе президента РФ
13:22
В Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения
13:20
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
13:02
При поступлении в вузы РФ граждане Кыргызстана могут выбрать до шести заведений