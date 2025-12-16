12:17
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

Задержан гражданин иностранного государства, подозреваемый в краже

В ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Д.Г., 1980 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестного. 27 ноября он проник через окно в принадлежащий ей частный магазин «Д» в селе Таш-Добо, похитил из кассы 25 тысяч сомов и табачные изделия на сумму более 200 тысяч, а затем скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан гражданин иностранного государства Е.С., 1966 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Решением районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории района и области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354752/
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокатском районе задержан подозреваемый в серии краж из магазинов
Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия
В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
В Бишкеке под электронное наблюдение отправили мужчину за кражу из частного дома
Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов
В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
МВД: Задержан подозреваемый за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
12:14
О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук» О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через пр...
12:14
Семь стран Евросоюза выступают против экспроприации замороженных активов России
12:00
Зачем мигрантам финансовая грамотность: интервью с представителем Нацбанка
11:48
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
11:38
Кабмин утвердил программу по снижению административных барьеров в госуслугах