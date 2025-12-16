Задержан гражданин иностранного государства, подозреваемый в краже

В ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Д.Г., 1980 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестного. 27 ноября он проник через окно в принадлежащий ей частный магазин «Д» в селе Таш-Добо, похитил из кассы 25 тысяч сомов и табачные изделия на сумму более 200 тысяч, а затем скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан гражданин иностранного государства Е.С., 1966 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Решением районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории района и области.