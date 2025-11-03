09:47
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов

Правительство РФ сократило квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в 2026 году.

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тысячи 802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в распоряжении.

На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тысячи, а годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тысяч 595 разрешений.

Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом из них.

Дополнительно правительством определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам Федерации — в 2026 году он составит 1 тысяча 140 разрешений на временное проживание.

Наибольшее количество разрешений в 2026 году приходится на столичный регион. Москва сохраняет лидерство с 500 разрешениями, однако это значение в два раза ниже показателя 2025 года (1 тысяча квот).

Меньше всего квот на следующий год установлено для Смоленской области и Республики Тыва — по 5 разрешений в каждой.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявлял, что в РФ хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году. Мигранты нужны работодателям, а не правительству, отмечал он. По его словам, квоту на трудовых мигрантов хотят повысить на 20 процентов в 2026 году. Министерство труда предложило выдать до 278,9 тысячи разрешений для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья.

Квота на временное проживание — это ежегодно устанавливаемый правительством России лимит на выдачу разрешений на временное проживание для мигрантов. По сути, государство определяет, сколько человек в текущем году может получить такой статус. Цель механизма — регулирование миграционных потоков с учетом экономических возможностей регионов, их демографической ситуации и способности принять новых жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349359/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России
Кыргызстанцы пожаловались на вузы в Москве: им грозит выдворение из РФ
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками
Число женщин среди трудовых мигрантов из Кыргызстана растет — исследование
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
3 ноября, понедельник
09:39
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов В России с 2026 года сократят квоту на временное прожив...
09:24
Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября
09:23
После отравления шаурмой в частной школе к медикам обратилось 75 человек
09:10
ВВП Кыргызстана достиг 380,5 миллиарда сомов при росте почти на 11 процентов
08:49
Четырехэтажные школы хотят строить в Кыргызстане