В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов

Правительство РФ сократило квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в 2026 году.

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тысячи 802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в распоряжении.

На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тысячи, а годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тысяч 595 разрешений.

Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом из них.

Дополнительно правительством определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам Федерации — в 2026 году он составит 1 тысяча 140 разрешений на временное проживание.

Наибольшее количество разрешений в 2026 году приходится на столичный регион. Москва сохраняет лидерство с 500 разрешениями, однако это значение в два раза ниже показателя 2025 года (1 тысяча квот).

Меньше всего квот на следующий год установлено для Смоленской области и Республики Тыва — по 5 разрешений в каждой.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявлял, что в РФ хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году. Мигранты нужны работодателям, а не правительству, отмечал он. По его словам, квоту на трудовых мигрантов хотят повысить на 20 процентов в 2026 году. Министерство труда предложило выдать до 278,9 тысячи разрешений для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья.

Квота на временное проживание — это ежегодно устанавливаемый правительством России лимит на выдачу разрешений на временное проживание для мигрантов. По сути, государство определяет, сколько человек в текущем году может получить такой статус. Цель механизма — регулирование миграционных потоков с учетом экономических возможностей регионов, их демографической ситуации и способности принять новых жителей.