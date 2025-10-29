20:32
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России

Университеты РФ занимаются подготовкой профессиональных кадров для экономики Кыргызстана, которые будут востребованы в будущем. Об этом на открытии выставки «Образование в России — 2026/27» в Бишкеке заявил ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

В частности, он напомнил, что РФ выделила 700 квот на обучение для граждан КР. По словам представителя Россотрудничества, подготовка идет по разным направлениям.

«Это и учителя русского языка и предметов на русском, это и, конечно, инженерные специальности, это и современные информационные технологии», — сказал он.

Павел Шевцов подчеркнул, что в работе с кыргызскими студентами университеты ориентируются на запросы страны, на «будущую экономическую модель, которую государство строит». «Наша задача — подготовить для экономики Кыргызстана профессиональные кадры в лучших вузах, которые будут востребованы через 10, 15, 20 лет», — добавил он.

Замруководителя Россотрудничества также отметил, что КР проявляет интерес к увеличению квоты на обучение своих граждан в России.

«Запросная позиция с точки зрения увеличения квоты идет и от Кыргызстана, и от других стран СНГ, потому что это инструмент, который пользуется спросом, популярностью. И мы в этом плане всегда гибки с точки зрения добавления количества мест в квоту», — заметил он.

В целом, говоря о выставке, открытой в стенах Кыргызско-Российского Славянского университета, он подчеркнул, что на ней представлено 28 университетов РФ. «Палитра максимально широкая, и это дает возможность ребятам посмотреть на те современные образовательные программы, которые сейчас российские вузы представляют, ну и, конечно, выбрать себе регион. Это возможность вживую пообщаться с теми людьми, которые будут в том числе выходить к ребятам в аудиторию», — добавил Павел Шевцов.

Выставка «Образование в России — 2026/27», помимо Бишкека, также проходит в Канте и Кара-Балте. Она продлится до 31 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349019/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание
Квота на трудовую миграцию изменена в Кыргызстане: распоряжение кабмина
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Астраханская область просит отменить квоту на мигрантов: не хватает рабочих рук
Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин
Кыргызстан просит Турцию возобновить и увеличить квоты для бесплатного лечения
В Кыргызстане определена квота на трудовую миграцию на 2025 год
Возобновить квоты для лечения кыргызстанцев просит Минздрав Турцию
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Волонтеры из&nbsp;России проведут образовательные программы в&nbsp;Кыргызстане Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
29 октября, среда
20:23
Samsung представил телефон, который раскладывается на три части Samsung представил телефон, который раскладывается на т...
20:05
Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
19:42
Мэр обсудил с китайской компанией сроки поставок автобусов Yutong в Бишкек
19:23
Активисты призывают власти КР отказаться от идеи возврата смертной казни
19:22
Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России