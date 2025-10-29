Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России

Университеты РФ занимаются подготовкой профессиональных кадров для экономики Кыргызстана, которые будут востребованы в будущем. Об этом на открытии выставки «Образование в России — 2026/27» в Бишкеке заявил ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

В частности, он напомнил, что РФ выделила 700 квот на обучение для граждан КР. По словам представителя Россотрудничества, подготовка идет по разным направлениям.

«Это и учителя русского языка и предметов на русском, это и, конечно, инженерные специальности, это и современные информационные технологии», — сказал он.

Павел Шевцов подчеркнул, что в работе с кыргызскими студентами университеты ориентируются на запросы страны, на «будущую экономическую модель, которую государство строит». «Наша задача — подготовить для экономики Кыргызстана профессиональные кадры в лучших вузах, которые будут востребованы через 10, 15, 20 лет», — добавил он.

Замруководителя Россотрудничества также отметил, что КР проявляет интерес к увеличению квоты на обучение своих граждан в России.

«Запросная позиция с точки зрения увеличения квоты идет и от Кыргызстана, и от других стран СНГ, потому что это инструмент, который пользуется спросом, популярностью. И мы в этом плане всегда гибки с точки зрения добавления количества мест в квоту», — заметил он.

В целом, говоря о выставке, открытой в стенах Кыргызско-Российского Славянского университета, он подчеркнул, что на ней представлено 28 университетов РФ. «Палитра максимально широкая, и это дает возможность ребятам посмотреть на те современные образовательные программы, которые сейчас российские вузы представляют, ну и, конечно, выбрать себе регион. Это возможность вживую пообщаться с теми людьми, которые будут в том числе выходить к ребятам в аудиторию», — добавил Павел Шевцов.

Выставка «Образование в России — 2026/27», помимо Бишкека, также проходит в Канте и Кара-Балте. Она продлится до 31 октября.