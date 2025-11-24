В России учится 11 тысяч студентов из Кыргызстана

На территории России учится больше 11 тысяч студентов из Кыргызстана. Об этом на брифинге сообщил руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

По его словам, около половины из них учится на бюджете, остальные — на контракте.

«Некоторые закончили бакалавриат и продолжили учиться в магистратуре, а потом в аспирантуре, то есть учатся седьмой-восьмой год в РФ, но одновременно работают в Кыргызстане. Мы знаем выпускников, которые работают в ведущих компаниях КР — инженеры, например, на горнорудных предприятиях. Первые лица КР — тоже выпускники российских вузов. В этом году была интересная история, когда мама и сын поступили одновременно по квотам правительства РФ : мама учится во ВГИКе, а ребенок — в ГИТИСе», — сказал Альберт Зульхарнеев.

Куратор образовательных проектов представительства Россотрудничества в КР Павел Гультяев добавил, что студенты из КР исполнительные, активные и легко вливаются в коллектив.

На 2026/2027 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот в российских вузах.