До 15 декабря от граждан Кыргызстана принимают заявки на поступление в вузы РФ

На 2026/27 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот для бесплатного обучения в вузах России. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

По его словам, традиционно осенью начинается прием заявок для поступления в российские высшие учебные заведения. Механизм ясный, доступный и прозрачный, открытый практически на все направления, специальности и уровни образования.

Альберт Зульхарнеев призвал будущих выпускников школ не ждать окончания учебного года.

«Многие выпускники школ начинают задумываться о том, кем быть и куда поступать в июне-июле, но это уже поздновато. Чтобы поступить в российские вузы на бюджет, пора задуматься сейчас и до 15 декабря подать заявку. Выпускники школ могут поступить на бакалавриат (четыре года обучения) или на специалитет (пять лет). Те, у кого уже есть диплом о высшем образовании, могут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или ординатуре (для медиков). Кроме того, все желающие могут повысить квалификацию на различных курсах от месяца до двух лет», — пояснил он.

Руководитель представительства Россотрудничества в КР подчеркнул одно из главных преимуществ поступления в российские вузы — «все бесплатно».

«Ни на каком этапе деньги не требуются, начиная от консультаций и заканчивая тестированием. Это важно иметь в виду, потому что есть полужульнические организации, которые могут что-то обещать. Второе преимущество — подача заявки осуществляется онлайн, ехать никуда не нужно, достаточно отсканировать документы и отправить их. Сдача тестов также проводится онлайн. Важно, чтобы участник находился в помещении один. При этом не требуется сдача ОРТ или ЕГЭ, они сдаются обычно в конце учебного года, а мы принимаем заявки, напомню, до 15 декабря», — добавил он.