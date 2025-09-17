10:50
Общество

Ошский суд признал незаконным участок под ТЦ «Берен» и гостиницей «Бай Али»

Ошский областной административный суд аннулировал права на земельные участки, на которых расположены торговый центр «Берен» и гостиница «Бай Али» в южной столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По их данным, в 2008 году решением муниципалитета эти участки предоставлены Гулнаре Эргешовой и Алмазбеку Билбаеву на пять лет для благоустройства — без права капитального строительства. Однако впоследствии эти земли через договоры дарения переходили другим лицам и оказались в частной собственности.

Согласно Генеральному плану 1991-го, указанные территории относятся к зоне озеленения и благоустройства, предназначенной для общего пользования. Такие земли не подлежат приватизации.

Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе подала иск, и 5 сентября этого года суд лишил Гулнару Эргешову, Алмазбека Билбаева и Насипбека Калмурзаева прав на пользование этим участком. 

Ранее Гулнара Эргешова и Клара Малтабарова заявили, что, несмотря на наличие правоустанавливающих документов, строения решили снести. По их словам, еще в феврале 2025-го сотрудники мэрии уведомили их о сносе зданий и обещали предоставить другой участок и выплатить компенсацию, однако дело дошло до судебного разбирательства.

В муниципалитете подчеркивают, что заявления предпринимательниц о сносе, «несмотря на документы», не соответствуют действительности: земли изначально относились к категории общего пользования и не могли быть переданы в частную собственность.
