Общество

Общереспубликанское тестирование. Тест по госязыку подорожает

Тест по государственному языку во время Общереспубликанского тестирования подорожает. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директора Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева.

По ее словам, в последние три года оплата за основной тест и каждый из предметных тестов по выбору составляла 470 сомов, за тест по госязыку — 200.

«С учетом инфляции и ростом цен на услуги мы пересчитали регистрационный взнос. С 2026-го и на ближайшие три года повысим только стоимость теста по госязыку — до 470 сомов. Основной и предметный останутся без изменений», — сказала Чынара Батракеева.

Читайте по теме
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут

Она добавила, что в 2026 году есть несколько других новшеств. Если раньше результаты ОРТ обязательно нужны были для поступления в высшие учебные заведения, то с этого года вводится прием на базе 11 классов в средние специальные учебные заведения на грантовые и контрактные места.

Кроме того, меняется способ регистрации. «С 2021 года проводили онлайн регистрацию на ОРТ. Ее привязывали к представителям районных отделов образования, либо абитуриентам нужно было получить у учителя либо завуча логин и пароль. Сейчас мы перешли на новую систему, технологии развиваются. Выпускники школ 2026 года смогут регистрироваться через единую систему «Кундолук» (электронный дневник), а выпускники прошлых лет, которые ранее обращались в районные отделы образования, могут авторизоваться через «Тундук»», — пояснила Чынара Батракеева.

Оплата за регистрационный взнос тоже меняется — вводится единый QR-код, по которому можно оплатить с любого электронного кошелька, не ходя в банки. 

«Зарегистрироваться по паспорту через приложение «Тундук» на нашей платформе возможно, но зайти на сам тест нужно только с оригиналом паспорта. Мы признаем «Тундук», но во время тестирования все электронные носители запрещены. Без оригинала документов участников не пропустят на ОРТ», — предупредила Чынара Батракеева.

  • Регистрация на ОРТ началась 18 февраля и продлится до 2 апреля. Сам тест планируется провести с 16 по 23 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362664/
просмотров: 257
