Все задания Общереспубликанского тестирования (ОРТ) составляют на основе школьного стандарта. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынара Батракеева.

По ее словам, помимо бесплатного мобильного приложения «Булак», есть дополнительные ресурсы, в том числе видеоуроки для подготовки к ОРТ. Их можно найти на сайте testing.kg.

Директор департамента развития качества образования Бактыгуль Шамшидинова добавила, что над тестовыми заданиями в приложении «Булак» работали 28 экспертов. Они провели экспертизу и анализируют сейчас возможные неточности, чтобы внести изменения.

«Тесты сгенерированы искусственным интеллектом и все разработаны на основе учебных предметов и государственного образовательного стандарта. Все темы знакомы детям, лексический состав соответствует возрастным нормам (16-18 лет)», — отметила глава департамента.

Ранее в парламенте неоднократно звучали мнения депутатов о том, что задания ОРТ якобы не соответствуют школьной программе и могут отличаться по сложности на кыргызском и русском языках.

Организаторы подчеркивают, что ОРТ имеет одну цель — определить абитуриентов, наиболее способных к дальнейшему обучению в вузах страны.

ОРТ-2026 пройдет в мае.