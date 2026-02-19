Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут

Пороговые баллы для поступления в высшие учебные заведения Кыргызстана останутся на уровне прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.
Напомним, в 2025-м порог был утвержден на уровне:
- основной тест — 110 баллов;
- предметные тесты — 60 баллов.
Для некоторых направлений и специальностей пороговый балл по основному тесту отличался:
- на направления/специальности педагогического образования — 130 баллов на грантовые места и 115 баллов на контрактные отделения;
- на направления/специальности в области здравоохранения — 120 баллов на грантовые места и 110 на контрактные отделения;
- на направления/специальности сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 100 баллов как на грантовые места, так и контрактные.
Дурус Козуев добавил, что к конкурсу для поступления в академию МВД и Военный институт ВС КР допускаются абитуриенты, прошедшие дополнительное медицинское обследование и дописпытания.
Категории абитуриентов делятся, как и ранее:
- выпускники школ Бишкека;
- выпускники школ областных центров и малых городов;
- выпускники сельских школ;
- выпускники школ, расположенных в высокогорье.
При распределении грантов предусмотрены отдельные квоты, в том числе для сирот, этнических кыргызов, лиц с инвалидностью и других.