Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут

Пороговые баллы для поступления в высшие учебные заведения Кыргызстана останутся на уровне прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

Напомним, в 2025-м порог был утвержден на уровне:

  • основной тест — 110 баллов;
  • предметные тесты — 60 баллов.

Для некоторых направлений и специальностей пороговый балл по основному тесту отличался:

  • на направления/специальности педагогического образования — 130 баллов на грантовые места и 115 баллов на контрактные отделения;
  • на направления/специальности в области здравоохранения — 120 баллов на грантовые места и 110 на контрактные отделения;
  • на направления/специальности сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 100 баллов как на грантовые места, так и контрактные.

Дурус Козуев добавил, что к конкурсу для поступления в академию МВД и Военный институт ВС КР допускаются абитуриенты, прошедшие дополнительное медицинское обследование и дописпытания.

Категории абитуриентов делятся, как и ранее:

  • выпускники школ Бишкека;
  • выпускники школ областных центров и малых городов;
  • выпускники сельских школ;
  • выпускники школ, расположенных в высокогорье.

При распределении грантов предусмотрены отдельные квоты, в том числе для сирот, этнических кыргызов, лиц с инвалидностью и других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362657/
