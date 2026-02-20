ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). В 2026 году процедура немного изменилась. Какие новшества ждут абитуриентов и какие для этого нужны документы?

1 Как зарегистрироваться на тест? Онлайн-запись осуществляется через новую платформу на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) https://testing.kg. Регистрировать выпускников этого года будут через мобильное приложение «Э-күндөлүк» (электронный дневник). Регистрация выпускников прошлых лет — на платформе сайта ЦООМО с авторизацией через единую информационную систему «Түндүк». С инструкцией можно ознакомиться на сайте центра.

2 Что для этого нужно? иметь оригинал паспорта/ID-карты;

номер вашего мобильного телефона;

загрузить цветную фотографию, соответствующую требованиям;

оплатить единым QR-кодом регистрационный взнос ОРТ;

выпускникам прошлых лет иметь при себе аттестат/диплом о среднем образовании. В дальнейшем указанный номер телефона будет использоваться в качестве логина не только для регистрации, но и для участия в конкурсе на зачисление в вузы КР.

3 Сколько это стоит? В 2026 году выросла стоимость теста по государственному языку — с 200 сомов до 470. Во столько же обойдется основной тест и каждый из предметных.

4 Как оплатить? С этого года вводится единый QR-код, по которому можно оплатить с любого электронного кошелька без посещения банков. Также можно оплатить взнос в «Элдик Банке»; через приложения «О!Банк» или «MegaPay» и предъявить квитанцию об оплате ответственному лицу за регистрацию на ОРТ либо в своем личном кабинете ввести номер чека и сумму.

5 Кто может пройти тест: учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;

окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в вузе;

люди с высшим профессиональным образованием имеют право участвовать в ОРТ при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната;

граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, претендующие на обучение по гранту Кыргызской Республики на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.

граждане, имеющие среднее образование других государств, могут сдать ОРТ для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР.

6 Зачем сдавать ОРТ? С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. С 2026-го прием в образовательные организации среднего профессионального образования на базе основного или среднего общего образования также может осуществляться по результатам ОРТ.

7 Сколько предметных тестов выбрать? Желающие поступить в вуз на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку. Результаты последнего не влияют на результаты конкурса при зачислении в вузы КР. Однако сертификат ОРТ не выдается без сдачи теста по кыргызскому. На некоторые факультеты необходимо сдать предметные тесты. Их проводят по физике, математике, химии, биологии, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе. Можно выбрать любое количество предметных тестов, но принцип «Чем больше, тем лучше» тут не действует. Обычно достаточно сдать один предметный тест для выбранной специальности. Только при поступлении в медицинские вузы требуется сдача двух — по химии и биологии. Есть перечень специальностей и направлений подготовки, где требуются дополнительные испытания, проводимые вузом. Например, для поступления на архитектуру или градостроительство абитуриенту предстоит пройти творческие испытания, будущим сотрудникам правоохранительных органов нужно сдать физкультуру и пройти медосмотр. Наличие профилирующего предметного теста дает абитуриенту преимущество при зачислении на соответствующие направления.

8 Кто освобождается от ОРТ? Не требуются результаты ОРТ при зачислении на некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и отдельные специальности физической культуры и спорта.

9 Кого не допустят на тест? Абитуриентов без документов, удостоверяющих личность, и регистрации на ОРТ. Если учащийся 11-го класса (выпускного курса колледжа, техникума) не достиг 16 лет и у него нет паспорта, в качестве удостоверения личности может быть использован оригинал справки и ее электронная копия из школы с фотографией учащегося. Справка должна быть заверена подписью директора школы (колледжа, техникума), а фотография учащегося — скреплена печатью образовательной организации. В прошлые годы были случаи, когда абитуриенты проносили с собой гаджеты, а некоторые пытались сдать тест за другое лицо. В таких случаях участников дисквалифицируют, а их результаты аннулируют.

10 Когда пройдет тест? Запись на ОРТ продлится до 2 апреля, а само тестирование планируют провести с 16 по 23 мая. Те, кто находится за пределами КР, должны регистрироваться за день до начала тестирования. Обязательно нужно иметь все необходимые и перечисленные выше документы.

11 Что ждет лучших? Ежегодно проходит церемония чествования абитуриентов, показавших лучшие результаты по итогам Общереспубликанского тестирования. Первые 50 человек (а иногда при равных баллах и больше) становятся обладателями золотых сертификатов. Это позволяет выбрать любой государственный вуз и поступить на бюджетное отделение вне конкурса. Участники ОРТ, набравшие пороговые баллы, смогут участвовать в конкурсе на зачисление в вуз. Порог в 2026-м повышать не планируют, оставив на уровне прошлого года.