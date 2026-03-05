Эксперт о том, почему Общереспубликанское тестирование не может быть бесплатным

Эксперт в области образования Мырза Каримов рассказал 24.kg о том, почему Общереспубликанское тестирование не может быть бесплатным.

По его словам, любое тестирование за рубежом проводится на платной основе.

Если государство будет платить за услугу, то оно может диктовать свои условия. Тем более государство тратит средства налогоплательщиков. Значит, за ОРТ будем платить мы, налогоплательщики. Мырза Каримов

«ОРТ проводит независимая тестовая служба, но в таком случае на нее может быть давление, оно и сейчас есть. Хотя эта организация не получает никаких средств от государства, платит налоги и арендует офис», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что стоимость тестирования складывается из многих факторов: транспортные расходы, бумага, зарплата администраторам, авиабилеты для них в регионы.

«Политики забывают: если бы тестовой службы не было, то студентам, поступающим из регионов в столичные вузы, пришлось бы самим ехать в Бишкек. К примеру, авиабилет из Баткена в столицу КР только в одно направление стоит 4,5 тысячи сомов. Абитуриент один не полетит — обязательно с сопровождающим. В Бишкеке им нужно будет найти временное жилье, оплачивать питание. А благодаря тестовой службе абитуриенты сдают ОРТ в своих школах на местах или в районных центрах», — отметил он.

Мырза Каримов заметил: ОРТ — это услуга, такая же, как, допустим, парикмахерская.

«За вас же государство не платит мастеру. Каждый родитель должен сам нести ответственность за своих детей. Если родили ребенка, то у него должна быть возможность не существовать, а жить. Хорошее образование стоит хороших денег. Некоторые родители жалуются на дороговизну услуг репетиторов. Но это их личная воля — отправлять ребенка к репетитору или нет. Не хотят — могут заниматься сами. У каждого ребенка сейчас есть мобильный телефон, ежемесячно они тратят деньги на интернет и связь. А сколько мы тратим на тои, свадьбы, умру, хадж и так далее?» — добавил он.

Отметим, многие участники Общереспубликанского тестирования, прошедшего в мае 2025 года, пробовали свои силы в трех, а отдельные абитуриенты — даже в шести-семи предметных тестах.

Эксперт напомнил: никто не заставляет сдавать абитуриентов по несколько предметных тестов, достаточно выбрать один, а для медицинских специальностей — два.

«Сейчас время другое — высшее образование иметь всем необязательно. В настоящее время даже с дипломом Гарварда есть вероятность не трудоустроиться, если работать не умеешь. Можно получить профтехобразование и зарабатывать деньги», — резюмировал он.

Напомним, депутат парламента Дастан Бекешев предложил государству самому оплачивать прохождение ОРТ. Он отметил, что стоимость теста увеличилась с 200 до 470 сомов за каждый предмет, и выразил мнение: для малоимущих семей это высокая цена.

На самом деле стоимость основного и предметного теста не менялась и последние годы составляет 470 сомов. С этого года подорожал только тест по госязыку — с 200 до 470 сомов. Это связано с инфляцией и ростом цен на услуги.