Власть

Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Улукбек Карыбек уулу

Депутат Улукбек Карыбек уулу сегодня на заседании Жогорку Кенеша потребовал от кабинета министров официальных разъяснений по поводу затянувшегося ремонта моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова в Бишкеке.

Он возмущен, что данный участок дороги закрыт с 28 сентября, и за прошедшие почти полгода работы так и не завершили.

По словам парламентария, затянувшийся ремонт провоцирует пробки и мешает горожанам нормально передвигаться.

В связи с этим он потребовал уточнить сроки сдачи объекта и выяснить, чем занимаются чиновники, ответственные за контроль строительства.
