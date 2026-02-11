Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке

Депутат Улукбек Карыбек уулу сегодня на заседании Жогорку Кенеша потребовал от кабинета министров официальных разъяснений по поводу затянувшегося ремонта моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова в Бишкеке.

Он возмущен, что данный участок дороги закрыт с 28 сентября, и за прошедшие почти полгода работы так и не завершили.

По словам парламентария, затянувшийся ремонт провоцирует пробки и мешает горожанам нормально передвигаться.

В связи с этим он потребовал уточнить сроки сдачи объекта и выяснить, чем занимаются чиновники, ответственные за контроль строительства.