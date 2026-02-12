19:59
Общество

В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 километров дорог

Фото мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев

В 2026 году в городе планируется строительство и реконструкция 119 километров дорог и мостов,  сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Из них 19 километров составят новые дороги, 100 километров — реконструкция. Также предусмотрено строительство шести новых мостов и одной дорожной развязки за счет местного бюджета.

Кроме того, в планах — строительство 28 километров тротуаров, 20 подземных и трех надземных пешеходных переходов. Дополнительно рассматривается проект возведения многоуровневых парковок.

По данным мэрии, в 2025 году в Бишкеке отремонтировали 92 километра дорог, в 2024-м — 62 километра, тогда как до 2023-го в среднем строилось около 17 километров ежегодно. Таким образом, объемы дорожных работ за последние годы существенно выросли.

Айбек Джунушалиев отметил, что в городе изменили подход к дорожному строительству: сначала проводится замена инженерных сетей, затем выполняется строительство и капитальный ремонт дорог.

В столице прошло итоговое заседание коллегии мэрии Бишкека «Об итогах социально-экономического развития города за 2025 год и задачах на 2026-й» под председательством главы кабмина Адылбека Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361774/
просмотров: 249
Версия для печати
