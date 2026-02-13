10:59
Общество

Расширение авиабазы «Кант» не требуется, заявил посол России

Текущие параметры российской авиабазы в Кыргызстане являются достаточными для отражения существующих угроз ОДКБ, их расширение не требуется. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.  

«По оценке профильных специалистов, текущие параметры функционирования авиабазы являются достаточными для отражения существующих угроз безопасности государств — членов объединения с южного фланга», — отметил он.

По словам дипломата, военнослужащие, размещенные в КР, успешно выполняют поставленные перед ними задачи: оказывают содействие кыргызстанским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отрабатывают с подразделениями других стран — участниц ОДКБ взаимодействие при осуществлении совместных операций. В частности, они принимали активное участие в подготовке и проведении командно-штабных учений «Рубеж-2025» в Иссык-Кульской области в сентябре прошлого года.

«При этом Российская Федерация продолжит уделять пристальное внимание обеспечению объекта самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием», — добавил Сергей Вакунов.

Он напомнил, что объединенная российская авиабаза в Канте и Караколе, созданная в ответ на обращение руководства республики в сложный период — после нападения международных террористов с территории Афганистана, уже более 20 лет продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны и авиационной поддержки Сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в регионе.
