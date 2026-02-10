Кыргызстан и Россия могут довести товарооборот между странами до $5 миллиардов, для этого есть все возможности. Об этом на брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Фото Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов

По его словам, товарооборот поступательно увеличивается. Согласно данным Национального статистического комитета КР, в 2025 году этот показатель составил более $3,1 миллиарда.

«У нас есть все возможности выполнить поручение наших президентов довести товарооборот до $5 миллиардов. Прежде всего это российские инвестиции и новые проекты, увеличение объемов взаимной торговли и переход на сотрудничество в формате кооперации предприятий. Все будет зависеть от того, насколько серьезно и стабильно будет развиваться экономика Кыргызстана. Темпы такие, что можно позавидовать. При совпадении всех факторов мы доведем товарооборот до нужной цифры, дальше будут новые ориентиры», — сказал дипломат.