Общество

Посол РФ в Кыргызстане рассказал о грантах для поступления в российские вузы

Гранты для кыргызстанских студентов станут стимулом для поступления в российские вузы. Об этом каналу «Россия 24» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов.

По его данным, в настоящий момент в России обучаются около 10 тысяч студентов из Кыргызстана, в том числе 4,5 тысячи — на бюджетной основе.

«Более того, с 2025 года планируется выделение грантов для обучающихся студентов, выходцев из Кыргызстана, которые предусматривают оплату за проживание, финансирование каких-то личных потребностей, в том числе и образования. Я думаю, что это будет еще одним стимулом того, чтобы граждане республики по окончании среднего образования поступали в Российскую Федерацию», — сказал Сергей Вакунов.

Он также рассказал, что ключевым проектом по укреплению позиций российского образования в КР станет строительство нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).  Дипломат добавил, что на это выделено финансирование с российской стороны и земельный участок от Бишкека, там смогут проживать и учиться студенты вуза.
Материалы по теме
