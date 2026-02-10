О попытках деструктивных сил переписать общую историю КР и РФ рассказал дипломат

2025 год стал знаковым и этапным в развитии российско-кыргызских взаимоотношений, заявил на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов.

Фото Sputnik . Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов

Он напомнил, что государства отметили 25-летие со дня подписания Декларации о вечной дружбе.

«Это фундаментальный документ для развития всех направлений наших отношений. Они развивались в прошлом году как на высоком, так и на высшем уровнях», — сказал дипломат, отметив, что в честь 80-летия Великой Победы в Москве и Бишкеке состоялись военные парады.

Сергей Вакунов также считает, что некоторые деструктивные силы пытались переписать общую историю двух стран.

По его словам, «палачей и преступников пытались представить победителями, а советский народ — агрессором».

«Эта попытка практически удалась, ведь перестала существовать мощная страна, мощная держава. Поэтому и предпринимались попытки переписать историю, исказить ее. То, что из глубины наших народов возникло движение «Бессмертный полк», считаю, положило им конец. История наших народов, история Победы в Великой Отечественной войне стала историей семей. Мы знаем, что и в Кыргызстане, и в России семейные истории, почитание предков стоят на первом месте. Дальнейшие попытки переписать историю, и фальсифицировать ее бессмысленны», — резюмировал Сергей Вакунов.