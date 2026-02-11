08:56
Общество

В Кыргызстане планируют увеличить число преподавателей русского языка

В Кыргызстане планируют увеличить число преподавателей русского языка, сейчас там трудится до 180 человек. Об этом каналу «Россия 24» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Около 30 тысяч учеников смогут учиться в девяти школах, которые строит Россия

По его словам, в настоящее время в республике реализуется крупный президентский проект по строительству девяти общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке.

«Ежегодно в Кыргызской Республике работает до 180 преподавателей русского языка и литературы, мы планируем в будущем увеличивать это число. Кроме того, сейчас реализуется крупный президентский, как мы его называем, проект по строительству девяти общеобразовательных школ в КР с преподаванием на русском языке», — отметил Сергей Вакунов.

Напомним, в ближайшие годы Россия планирует построить в Кыргызстане девять школ во всех регионах страны.

1 сентября 2023 года состоялась церемония закладки капсул под строительство учебных заведений в Бишкеке, Баткене и Караколе. Само возведение началось в 2024-м. Ежегодно планируется строить по три школы.
