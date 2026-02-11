10:31
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Общество

Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих — посол РФ в КР

Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кыргызстане Сергей Вакунов.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы трудовые мигранты прибывали в РФ на законных основаниях, зарабатывали и переводили деньги на родину.

По его словам, сейчас происходит переход к цифровому учету трудовых мигрантов.

«Главное требование к кыргызстанцам, которые планируют работать в России: соблюдение законов, правил и наличие основания для пребывания и работы, то есть договора о предоставлении рабочего места. Одно из преимуществ — это то, что граждане КР не должны получать патент, чтобы устроиться на работу в России», — отметил дипломат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361461/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане планируют увеличить число преподавателей русского языка
Посол РФ в Кыргызстане рассказал о грантах для поступления в российские вузы
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
О попытках деструктивных сил переписать общую историю КР и РФ рассказал дипломат
Кыргызстан и Россия могут довести товарооборот между странами до $5 миллиардов
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
МВД напомнило кыргызстанцам об&nbsp;ответственности за&nbsp;дропперство МВД напомнило кыргызстанцам об ответственности за дропперство
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
10:29
В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в убийстве одноклассника В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в убийст...
10:27
Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана
10:25
На базе Исторического музея в Бишкеке хотят открыть инклюзивный центр
10:24
В КР реализуют программу по привлечению молодых специалистов к трудоустройству
10:08
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса