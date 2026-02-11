Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кыргызстане Сергей Вакунов.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы трудовые мигранты прибывали в РФ на законных основаниях, зарабатывали и переводили деньги на родину.

По его словам, сейчас происходит переход к цифровому учету трудовых мигрантов.

«Главное требование к кыргызстанцам, которые планируют работать в России: соблюдение законов, правил и наличие основания для пребывания и работы, то есть договора о предоставлении рабочего места. Одно из преимуществ — это то, что граждане КР не должны получать патент, чтобы устроиться на работу в России», — отметил дипломат.