В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ

В этом году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

«Индикативный баланс поставок на 2026-й ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума», — проинформировал он.

По словам дипломата, в то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд КР.