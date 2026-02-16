10:47
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Экономика

В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ

В этом году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

«Индикативный баланс поставок на 2026-й ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума», — проинформировал он.

По словам дипломата, в то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362080/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов
Расширение авиабазы «Кант» не требуется, заявил посол России
Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих — посол РФ в КР
В Кыргызстане планируют увеличить число преподавателей русского языка
Посол РФ в Кыргызстане рассказал о грантах для поступления в российские вузы
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
О попытках деструктивных сил переписать общую историю КР и РФ рассказал дипломат
Кыргызстан и Россия могут довести товарооборот между странами до $5 миллиардов
В кабмине заверили, что для весенних полевых работ ГСМ будет достаточно
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
Юань и&nbsp;тенге обновили рекорды по&nbsp;стоимости к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;февраля Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля
В&nbsp;Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
10:46
Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет осенью Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» про...
10:38
«Покажите ксиву»: в Бишкеке прошел рейд по притонам и саунам
10:38
В Тюпском районе при обысках изъяли оружие, боеприпасы и 1,7 килограмма конопли
10:35
В Кыргызстане пересмотрят нормы о МСУ и административных границах
10:34
В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ