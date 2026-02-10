Введенные западными странами санкции в отношении банков и компаний Кыргызстана ничем не обоснованы. Об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Сергей Вакунов.

«Эти санкции, как считает руководство Кыргызстана, так и мы, ничем не обоснованы», — отметил он.

По словам дипломата, Бишкек неоднократно предлагал представителям Совета Европы провести совместный анализ деятельности подпавших под санкции кыргызстанских компаний. Однако на западных партнеров и на их действия это никак не повлияло.

Сергей Вакунов считает оказываемое на КР санкционное давление вмешательством в ее внутренние дела и полагает, что эти ограничения могут оказать серьезные негативные последствия для развития экономики страны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предложил расширить санкции против России, включив в санкционный список два банка Кыргызстана — «Керемет Банк» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии».

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.