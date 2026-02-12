13:44
В КР предлагают разрешить отвод земель на территории резиденции президента

В КР предлагают разрешить отвод земель на территории резиденции президента. Об этом на заседании ЖК рассказал заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Жакшылык Токтосунов при представлении поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента».

По его словам, законопроект разработан после обращения жителей села Чон-Арык к главе государства.

«Они обратились с просьбой решить проблему отсутствия образовательных учреждений в Чон-Арыке. В связи с отсутствием свободных земельных участков на территории села президент поручил выделить участок площадью 10,48 гектара, принадлежащий резиденции главы государства», — сказал чиновник.

Однако действующий закон запрещает отвод земель на территории государственной резиденции, поэтому предлагается внести изменения в законодательство.

«Отвод земель на территории резиденции президента возможен в случаях, когда такой отвод осуществляется кабинетом министров по решению главы государства для обеспечения социальных нужд населения. Участок будет передан на баланс органов местного самоуправления, а построить там планируется школу, медицинские и спортивные объекты», — добавил Жакшылык Токтосунов.

Ряд депутатов призвал поддержать законопроект, так как речь идет о строительстве социальных объектов, которые останутся на балансе государства.
