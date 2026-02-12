Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием

Более 70 процентов законодателей во всем мире заявили, что подвергались насилию со стороны представителей общественности, в том числе в интернете. Об этом со ссылкой на новый доклад Межпарламентского союза (МПС) сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг предупредил о росте враждебности в отношении избранных представителей власти.

«Насилие в значительной степени сосредоточено в интернете: от 65 до 70 процентов депутатов в пяти странах сообщили о случаях онлайн-оскорблений», — сказал он.

Доклад основан на опросе сотен парламентариев, а также на углубленных исследованиях в Аргентине, Бенине, Италии, Малайзии и Нидерландах.

Согласно полученным данным, наиболее распространенными формами давления являются оскорбления и уничижительные высказывания, распространение ложной или вводящей в заблуждение информации, а также угрозы.

Большинство респондентов считают, что ситуация ухудшается. В Аргентине и Нидерландах до 80 процентов депутатов сообщили о росте насилия за последние пять лет.

«Онлайн-насилие часто провоцируется выборами, громкими парламентскими дебатами или поляризующими политическими и культурными вопросами», — отметил Мартин Чунгонг.

Доклад также указывает на гендерный аспект проблемы.

Женщины-парламентарии чаще становятся мишенью нападок: 76 процентов женщин-депутатов в странах, где проводились опросы, и лишь 68 процентов мужчин сообщили о том, что подвергались насилию.

Мартин Чунгонг предупредил, что эта тенденция представляет серьезную угрозу для демократических институтов.

Многие опрошенные депутаты сообщили, что изменили свое поведение. «Они прибегают к самоцензуре в интернете, становятся более осторожными в публичных высказываниях», — сказал он.

МПС, штаб-квартира которого находится в Женеве, проводит на этой неделе ежегодные парламентские слушания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке совместно с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи. Ожидается участие около 250 человек, включая примерно 150 парламентариев со всего мира.