Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием

Более 70 процентов законодателей во всем мире заявили, что подвергались насилию со стороны представителей общественности, в том числе в интернете. Об этом со ссылкой на новый доклад Межпарламентского союза (МПС) сообщает Служба новостей ООН.
По ее данным, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг предупредил о росте враждебности в отношении избранных представителей власти.
«Насилие в значительной степени сосредоточено в интернете: от 65 до 70 процентов депутатов в пяти странах сообщили о случаях онлайн-оскорблений», — сказал он.
Доклад основан на опросе сотен парламентариев, а также на углубленных исследованиях в Аргентине, Бенине, Италии, Малайзии и Нидерландах.
Большинство респондентов считают, что ситуация ухудшается. В Аргентине и Нидерландах до 80 процентов депутатов сообщили о росте насилия за последние пять лет.
«Онлайн-насилие часто провоцируется выборами, громкими парламентскими дебатами или поляризующими политическими и культурными вопросами», — отметил Мартин Чунгонг.
Доклад также указывает на гендерный аспект проблемы.
Мартин Чунгонг предупредил, что эта тенденция представляет серьезную угрозу для демократических институтов.
Многие опрошенные депутаты сообщили, что изменили свое поведение. «Они прибегают к самоцензуре в интернете, становятся более осторожными в публичных высказываниях», — сказал он.
МПС, штаб-квартира которого находится в Женеве, проводит на этой неделе ежегодные парламентские слушания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке совместно с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи. Ожидается участие около 250 человек, включая примерно 150 парламентариев со всего мира.