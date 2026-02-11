Ловушка «легких денег»: чем опасно дропперство и как его избежать

В современном мире, где люди ежедневно сталкиваются с риском стать жертвой мошенников, некоторые граждане сами становятся участниками незаконных схем, часто даже не подозревая об этом.

Что такое дропперство?

Так, в последнее время в сводках все больше встречаются случаи задержания граждан, которые, на первый взгляд, не совершали преступления или не имели преступных замыслов. Это так называемые дропперы.

Но на самом деле дропперство — это мошенничество. Дропперами называют людей, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты, счета или личные данные для обналичивания и перевода денег, похищенных у других граждан.

То есть такие люди, даже если не занимаются мошенничеством сами, выступают посредниками, помогая отмывать украденные средства. Таким образом, они становятся соучастниками уголовных преступлений, даже если не знали о незаконном характере действий.

Ранее в законодательстве Кыргызстана не было предусмотрено ответственности за дропперство. В апреле 2025 года депутаты инициировали поправки в Уголовный кодекс, предложив прописать наказание за дропперство. Тогда сообщалось, что в 2024 году правоохранительные органы возбудили 1 тысяча 658 уголовных дел в сфере IT технологий, но раскрыли только около половины из них.

Незнание не освобождает от наказания

Так, в Уголовном кодексе появилась новая статья, согласно которой передача или продажа своей банковской карты, кошелька виртуального актива и SIM-карты третьим лицам в целях совершения неправомерных действий, повлекших причинение ущерба в незначительном размере, наказывается штрафом от 20 до 50 тысяч сомов.

Если то же деяние совершено с причинением значительного ущерба, или группой лиц, то наказание уже более жесткое — исправительные работы на срок от двух месяцев до одного года, или штраф от 50 до 100 тысяч сомов, или лишение свободы до трех лет.

Читайте по теме В Бишкеке задержали более 40 дропперов: ущерб от схем — почти 15 миллионов сомов

Еще более серьезные сроки и штрафы предусмотрены за дропперство с использованием своего служебного положения (лишение свободы на срок от трех до пяти лет или штраф от 100 до 200 тысяч сомов) и для тех, кто причинил ущерб в особо крупном размере (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет).

С момента принятия этих норм правоохранительные органы все чаще сообщают о задержании дропперов в различных уголках страны. Иногда это целые группы лиц. Зачастую обвиняемыми являются совсем молодые люди.

Так, в октябре 2025 года милиция сообщила о задержании более 40 дропперов, ущерб от их действий превысил 15 миллионов сомов. Сообщения о задержании лиц за передачу своих карт появляются все чаще.

Остерегайтесь мошенников

В начале февраля МВД распространило официальное предупреждение об уголовной ответственности за дропперство. Было заявлено, что уже имеются задержанные за это преступление лица. При этом точной статистики о количестве задержанных нет. В МВД отметили, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех причастных к дропперству. К обращению прилагалось видео, на котором несколько молодых людей рассказывают, что продали свои банковские карты за 2-3 тысячи сомов, а теперь им приходится нести ответственность перед законом.

Это видео может послужить уроком: свобода важнее 2-3 тысяч сомов, которые можно получить, продав банковскую карту или другие личные данные.

В Национальном банке КР отмечают, что значительная часть дропперов не осознает, что становится участником преступной деятельности. Мошенники целенаправленно формируют у них ложное представление о законности совершаемых ими действий.

Привлечение дропперов как правило осуществляется через популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, а также социальные сети Instagram, Tiktok и Facebook. Зачастую это закрытые и полузакрытые группы по поиску работы.

«Объявления мошенников формулируются максимально нейтрально и, как правило, не содержат явных признаков противоправной деятельности. Чаще всего используются формулировки «помощь в приеме платежей», «работа с переводами» и так далее, а термины «дроппер» или «мошенничество» в таких предложениях не применяются. В некоторых случаях мошенники сопровождают процесс и оказывают содействие в оформлении банковской карты, SIM-карты вплоть до оформления индивидуального предпринимателя», — отмечают в Нацбанке.

Читайте по теме Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества

Вербовщики используют психологические уловки, убеждая жертву, что это «просто способ обойти налоги» или «помощь иностранному бизнесу». Часто жертвами становятся студенты, которым срочно нужны деньги на учебу или новый телефон.

Иногда дропперы привлекаются знакомыми, родственниками, которые сами являются посредниками или промежуточным звеном в мошеннической цепочке по незнанию. Использование доверительных отношений позволяет злоумышленникам минимизировать риск отказа. В подобных ситуациях лицо, передавшее доступ к своему банковскому счету, зачастую искренне полагает, что оказывает временную помощь, не осознавая последствий своих действий.

Нацбанк постоянно рассылает предупреждения с призывами не попадаться на уловки мошенников, а также повышать свою финансовую и правовую грамотность, чтобы не стать нарушителем закона и не нести уголовную ответственность.

Как не стать дроппером

Никому не передавайте свою карту: ваша банковская карта — это ваш «финансовый паспорт». Передавать ее или данные приложения (логин/пароль) третьим лицам категорически запрещено договором с банком.

Игнорируйте вакансии о «переводах»: законный бизнес никогда не будет использовать личные карты случайных людей для транзита денег.

Не обналичивайте деньги для незнакомых: если на улице или в торговом центре вас просят «Мне переведут деньги, а ты сними в банкомате, я карту забыл», это почти всегда попытка использовать вас как дроппера.

Проверяйте источник: если на вашу карту внезапно пришли деньги от неизвестного лица, не тратьте их и не переводите по просьбе «отправителя» куда-то еще. Сообщите в банк об ошибочном платеже.

Дропперство — это не «легкий заработок», а опасная ловушка. Организаторы схем остаются в тени, часто находясь в других странах, в то время как дропперов милиция выводит в первую очередь.