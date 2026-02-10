В России число иностранных рабочих на стройках снизилось до 20 процентов

Доля иностранных рабочих на строительных объектах в РФ снизилась до порядка 20 процентов в результате уменьшения спроса и ужесточения миграционного законодательства. Такой оценкой поделился президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

«Во-первых, это ужесточение миграционного законодательства, во-вторых, снижение спроса на эту услугу. Поэтому иностранцы, конечно же, на стройках в России есть — в Сибири их поменьше, в центральной полосе побольше, но тем не менее это такой еще очень важный аспект, что объем национальной рабочей силы в стройке в процентном выражении — если раньше это было порядка 70 процентов, то сейчас процентов 80 гарантированно это граждане РФ», — сказал эксперт.

Он уточнил, что большая часть иностранных работников приезжают на строительные объекты в РФ из Узбекистана и Таджикистана. При этом определенным трендом стало увеличение численности рабочих из Индии.

«Баланс в сторону Узбекистана перешел в последние годы. Представителей Таджикистана в строительной отрасли стало меньше. Тем не менее новые рынки, которые предполагают Индию в первую очередь, Пакистан, начали проникать. Они начали появляться в первую очередь в сельском хозяйстве, легкой промышленности. Следующий такой целевой, большой сегмент — это стройка», — добавил Глушков.