21:05
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Общество

В России число иностранных рабочих на стройках снизилось до 20 процентов

Доля иностранных рабочих на строительных объектах в РФ снизилась до порядка 20 процентов в результате уменьшения спроса и ужесточения миграционного законодательства. Такой оценкой поделился президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

«Во-первых, это ужесточение миграционного законодательства, во-вторых, снижение спроса на эту услугу. Поэтому иностранцы, конечно же, на стройках в России есть — в Сибири их поменьше, в центральной полосе побольше, но тем не менее это такой еще очень важный аспект, что объем национальной рабочей силы в стройке в процентном выражении — если раньше это было порядка 70 процентов, то сейчас процентов 80 гарантированно это граждане РФ», — сказал эксперт.

Он уточнил, что большая часть иностранных работников приезжают на строительные объекты в РФ из Узбекистана и Таджикистана. При этом определенным трендом стало увеличение численности рабочих из Индии.

«Баланс в сторону Узбекистана перешел в последние годы. Представителей Таджикистана в строительной отрасли стало меньше. Тем не менее новые рынки, которые предполагают Индию в первую очередь, Пакистан, начали проникать. Они начали появляться в первую очередь в сельском хозяйстве, легкой промышленности. Следующий такой целевой, большой сегмент — это стройка», — добавил Глушков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361441/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
В России расширят перечень оснований для увольнения мигрантов
В городе Ош откроют центр предвыездной ориентации для мигрантов
МИД два года ведет переговоры с Казахстаном по отмене режима пребывания «90/180»
Кабмин России расширит список болезней при обследовании трудовых мигрантов
В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больше осужденных мигрантов
Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам
Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов
Реестр контролируемых лиц. КР просит Россию упростить процедуру выхода из него
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
Россия проведет эксперимент по целевому набору мигрантов на работу
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
10 февраля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем ожидаю...
20:55
В городе Ош построят 10 новых школ. Список
20:42
В России число иностранных рабочих на стройках снизилось до 20 процентов
20:23
Стали известны результаты конкурса по возведению теннисного комплекса в Бишкеке
20:10
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы