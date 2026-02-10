В Бишкеке 10 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Отключения света, воды, газа

10.00-22.00 — район «Городок энергетиков».

Канат Джумагазиев

Родился 10 февраля 1977 года. Полномочный представитель президента КР в Чуйской области.

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся референдум

10 февраля 1996 года в Кыргызстане прошел референдум.

Основные изменения и дополнения касались разграничения полномочий двухпалатного парламента и уточнения взаимоотношений между президентом, парламентом и правительством.

День рождения утюга: его первое документальное упоминание

Фото из интернета. Старинный утюг

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтынов принадлежал самому простому нагревательному типу. Весил он около 10 килограммов и был монолитным.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кубанычбек Аманкожоев

Родился 10 февраля 1934 года в селе Чаек Джумгальского района.

Работал преимущественно в жанровой картине и пейзаже, реже — в портрете.

Фото knmii.kg. «Долина»

Кубанычбек Аманкожоев, отличившийся в свое время смелыми экспериментами в передаче природных состояний, всегда сочетавшихся у него с жанровыми мотивами, первым из кыргызских художников стал отходить от тональной живописи, характерной для основоположников кыргызского искусства, придавая особое значение декоративной приподнятости цветовой гаммы.

Умер в 1987-м.

Родился писатель Улан Токомбаев

Фото slovo.kg. Улан Токомбаев

Родился 10 февраля 1941 года. Режиссер, сценарист, писатель и поэт.

Автор сборников «Осенняя радуга», «Ласка», «И не проходит любовь», «Самый счастливый человек».

Создавал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов.

В 1967-м прилагает все усилия к созданию «Кыргызтелефильма». Привлекает молодых и даровитых сподвижников того времени. И в 1968 году образовалась студия «Кыргызтелефильм». Ее первым руководителем стал Улан Токомбаев. Он был и первым главным редактором. Его фильмы и творчество оказали большое влияние на дальнейшее развитие молодой студии.

Умер в 2002-м.

Куда сходить

