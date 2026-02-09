Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов

В городе Ош полностью погашена задолженность по алиментам в размере 872 тысячи 516 сомов. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР.

По их данным, в производстве Ошского городского отдела службы судебных исполнителей находилось исполнительное дело о взыскании алиментов с гражданина Д.Э. в пользу Б.Э. на содержание троих несовершеннолетних детей — А., А. и А. — до достижения ими 18-летнего возраста.

Из-за несвоевременной уплаты образовалась задолженность по алиментам. В результате принятых мер сумма долга была полностью взыскана и передана взыскательнице.

Отметим, что, по официальным данным на конец 2025 года, в Кыргызстане 1 тысяча 205 человек находятся в розыске за уклонение от уплаты алиментов.