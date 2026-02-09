12:14
Общество

Потерь нет. Как чувствуют себя джейраны, выпущенные в дикую природу

Джейраны, выпущенные летом 2025 года в степях Тонского района в дикую природу, чувствуют себя хорошо. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

Он напомнил, что всего выпустили 30 особей, из них шесть снабдили датчиками, с помощью которых специалисты отслеживают перемещение животных.

«Ведем регулярный мониторинг. По нашим наблюдениям, они разделились на четыре небольшие группы. Посещаем их, все живы-здоровы, потерь нет. На месте постоянно патрулирует экологическая милиция. Кроме того, проводим информационные встречи с местным населением, напоминаем о важности сохранения животных», — сказал Аскар Давлетбаков.

Он добавил, что в вольере осталось 40 особей (маточное поголовье). Около 15 из них отделены от общей группы, их готовят к выпуску в дикую природу весной. Все зависит от приплода.

Ранее сообщалось, что на Иссык-Куле планируют организовать зоологический заказник «Джейран ордо». Общая площадь составит около 18 тысяч гектаров.

Ходатайство о создании заказника с научным обоснованием Аскар Давлетбаков подал в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. В ведомстве 24.kg сообщили, что вопрос изучается.
