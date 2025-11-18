16:41
Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представили в Кыргызстане

Государственную программу Кыргызской Республики по сохранению биологического разнообразия до 2040 года представили сегодня в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, документ, также известный как Национальная стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия (NBSAP), является основным стратегическим документом страны в сфере сохранения биоразнообразия и устойчивого управления экосистемами.

Ключевые принципы и задачи

Госпрограмма разработана Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора в соответствии с Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программой по биоразнообразию (ГРПБ).

Справка 24.kg

Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия принята 196 странами в декабре 2022 года. В ней намечен план масштабных действий по построению мира, в котором люди живут в гармонии с природой. Программа предусматривает четыре периода до 2050-го.

Среди поставленных задач: снижение угроз для биоразнообразия, удовлетворение потребностей людей за счет установочного использования ресурсов и справедливого распределения соответствующих выгод.

Заместитель министра Алмаз Мусаев отметил важность создаваемой системы: «Важнейшим компонентом реализации программы является создание прозрачной и научно обоснованной системы мониторинга и отчетности. Система мониторинга должна стать основой для принятия управленческих решений и инструментом контроля исполнения Госпрограммы до 2040 года и Плана действий до 2030-го».

Приверженность устойчивому развитию

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева подчеркнула, что госпрограмма поможет нашей стране «сохранять и рационально использовать свое природное богатство, от горных лесов и пастбищ до водных экосистем и редких видов».

По итогам мероприятия участники согласовали и рекомендовали проект госпрограммы к утверждению. Документ направят на дальнейшее рассмотрение и утверждение в кабинет министров.
