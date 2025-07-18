Восстановление популяции. В конце июля в дикую природу КР выпустят джейранов

В конце июля в степях Тонского района Иссык-Кульской области планируется первый выпуск джейранов в дикую природу. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.
По его словам, 25 особей будут оснащены GPS-ошейниками.
«Мы могли бы еще месяц назад их выпустить, но возник вопрос с GPS-трекерами. Мы обратились к коллегам в Казахстане, и они любезно согласились нам их предоставить, ждем. Отслеживать перемещение животных планируем с помощью смартфонов. Будем регулярно передавать информацию егерям и держать ситуацию под постоянным контролем, браконьеры могут даже не думать, что им что-то с рук сойдет, любого найдут», — сказал Аскар Давлетбаков.
Он не исключил риск браконьерства. «Он всегда присутствует. Нужно больше работать с народом, местным населением. Этим в первую очередь активно должно заниматься государство. Если какие-то виды вносятся в Красную книгу, то нужно закладывать и финансирование на их восстановление, реабилитацию», — заметил биолог.
Аскар Давлетбаков добавил, что джейраны — довольно плодовитые, часто приносят по два детеныша и могут относительно быстро восстановить популяцию. «Через 10 лет у нас может быть хорошая популяция, если их не тревожить, сообща охранять, наблюдать за ними и заботиться», — надеется он.
По данным ПРООН, Аскар Давлетбаков преследует цель вернуть джейранов в родной ареал уже около 30 лет.
«Прорыв случился в 2021 году, когда фонд «Аргали», созданный Аскаром Давлетбаковым, получил поддержку Программы малых грантов ГЭФ, реализуемой ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. Благодаря этому проекту и международному сотрудничеству с узбекскими специалистами удалось привезти из питомника 15 джейранов. Остальные потом были закуплены при поддержке НАБУ», — сообщают в ПРООН.
Животных адаптировали, для них создали вольеры и кормовые базы, защищают от хищников и браконьеров.
Джейраны исчезли, в том числе из-за браконьерства. Сейчас главный вызов — убедить местное население в том, что джейраны — это не дичь, а национальное достояние и экологический актив, подчеркивают в ПРООН.
В мае 2025 года центр «Жейрен-Ордо» посетил президент КР Садыр Жапаров. Он призвал всех кыргызстанцев поддержать восстановление джейранов и подчеркнул, что государство будет содействовать защите исчезающих видов. После визита главы государства чиновники начали проявлять больше интереса: процесс выделения земли, согласования и поддержки на местах стал двигаться быстрее.
К концу года количество особей планируют довести до 60.