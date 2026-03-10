В Баткенской области усилят меры по охране редких видов животных

Полпред президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов и глава Минприроды Акыл Токтобаев встретились с представителями местных властей и обсудили вопросы сохранения биоразнообразия, охраны редких видов животных и восстановления лесов.

По данным пресс-службы Минприроды, особое внимание уделено вопросам создания питомника для разведения северцовского архара, на реализацию которого предусмотрено 9,3 миллиона сомов, а также продолжения национальной экологической кампании «Жашыл мурас».

Совместно с международными организациями планируется установить фотоловушки для учета численности диких животных. Местные органы власти и экологическая инспекция усилят рейды по предотвращению незаконной охоты. Также будут запланированы научные исследования редких видов животных, занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики.