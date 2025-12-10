В 15 километрах от Бишкека обнаружили десятки видов редких птиц

ПРООН в Кыргызстане и Nature Foundation при поддержке Министерства природных ресурсов организовали выезд на Ключевую орнитологическую территорию недалеко от Бишкека — одну из самых значимых зон биоразнообразия страны.

В поездке участвовали послы Франции и Турции, представители посольства Китая и Всемирного банка. Эксперты за несколько часов зафиксировали около 40 видов птиц, включая орлана-белохвоста — единственный подтвержденный случай гнездования этого вида в нашей республике.

Ученые отмечают, что зона является важной частью Центральноазиатского миграционного пути, однако сталкивается с угрозами: застройкой, загрязнением, браконьерством и изменением среды обитания.

По итогам выезда специалисты подчеркнули необходимость усиленной охраны территории и интеграции природных решений в городское планирование.