10:30
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

На охраняемых природных территориях КР в 2025 году выявили 139 нарушений

В 2025 году на особо охраняемых природных территориях Кыргызстана выявлено 139 фактов нарушений природоохранного законодательства. Общий ущерб составил более 1 миллиона сомов, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, по 54 материалам наложены штрафы на сумму около 400 тысяч сомов, еще по 119 материалам предъявлены иски примерно на 700 тысяч сомов.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сфере растительного мира — 98 фактов на сумму около 460 тысяч сомов. Также выявлены нарушения:

  • в сфере земельных ресурсов — 20 фактов (около 460 тысяч сомов);
  • в сфере животного мира — 14 фактов (около 125 тысяч сомов);
  • в сфере водных ресурсов — 7 фактов (около 60 тысяч сомов).

По результатам рассмотрения материалов уже взыскано 78 дел на сумму около 580 тысяч сомов. Еще 61 дело примерно на 530 тысяч сомов находится на рассмотрении.

В министерстве отметили, что в течение года велась системная работа по соблюдению природоохранного законодательства, а также реализовывались экологические инициативы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366256/
просмотров: 140
Версия для печати
