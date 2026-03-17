Общество

В Кыргызстане следят за дикой природой с помощью спутниковых технологий

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана продолжает внедрять современные технологии для мониторинга и сохранения биологического разнообразия. Использование высокотехнологичного оборудования позволяет изучать жизнь диких животных без вмешательства в их естественную среду.

пресс-службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора
Фото пресс-службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Оборудование для мониторинга дикой природы

Как сообщили в ведомстве, для сбора точных данных специалисты применяют комплекс технических решений. В частности, спутниковые ошейники используются для отслеживания путей миграции животных — данные о их местонахождении передаются в режиме реального времени через навигационные системы.

Одним из ключевых инструментов остаются фотоловушки — автоматические камеры, фиксирующие присутствие животных в дикой природе. Они помогают учитывать численность скрытных и редких видов.

Кроме того, специалисты используют GPS-навигаторы для точного ориентирования в труднодоступной местности и фиксации координат важных объектов, таких как тропы, места обитания и точки установки оборудования.

В полевых условиях также применяются защищенные смартфоны, которые позволяют оперативно собирать данные, вести фотофиксацию и передавать информацию даже в сложных природных условиях.

В министерстве подчеркнули, что собранные данные становятся основой для разработки стратегий по охране редких видов и рациональному использованию природных ресурсов. Анализ миграции животных, их питания и изменения ареалов помогает своевременно принимать меры для защиты экосистем.
