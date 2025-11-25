13:10
КР присоединилась к Самаркандской декларации по сохранению дикой природы ЦА

Кыргызская Республика присоединилась к Самаркандской декларации и Плану действий по региональному сотрудничеству на 2026-2032 годы по поддержке устойчивого использования ресурсов дикой фауны и флоры, а также противодействию незаконной торговле дикими животными и растениями. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Документ подписали пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в рамках 20-й конференции сторон Конвенции CITES. 

В ведомстве отметили, что подписание Самаркандской декларации открывает новые возможности для координации действий, обмена информацией и объединения усилий в целях охраны редких видов и обеспечения устойчивого управления природными ресурсами Центральной Азии. 

В ходе COP20 CITES заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Алмаз Мусаев представил информацию о достижениях республики в реализации положений Конвенции CITES. Кыргызстан выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества, включая развитие цифровых инструментов контроля и усиление мер по пресечению нелегальной торговли. 
