Зоологический заказник «Джейран ордо» появится на Иссык-Куле

На Иссык-Куле организуют зоологический заказник «Джейран ордо», согласие на уровне айыл окмоту получено. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

Он напомнил, что летом в степях Тонского района состоялся первый выпуск джейранов в дикую природу.

«Всего выпустили 30 особей, из них шестерых снабдили датчиками и через спутник отслеживаем перемещение. Датчики показывают: животные держатся неподалеку от вольеров, вечерами приходят за любимым лакомством — мы им подсыпаем комбикорм. Дальше, чем на 3 километра, не уходят, спускаются иногда к Иссык-Кулю — там рядом есть небольшие дождевые озерца, и возвращаются обратно», — рассказал Аскар Давлетбаков.

Он добавил, что 30 особей разделились на несколько небольших групп и держатся обособленно. Например, четыре самки с ягнятами организовали одну группу, все самцы живут отдельно, как и положено в дикой природе.

«Животные на дорогу не выходят, в села не заходят. Проблем пока нет. В конце сентября собираемся обустраивать искусственные водопои, пробьем скважину недалеко от вольеров, оборудуем небольшие корытца из камней, чтобы далеко к Иссык-Кулю не ходили и были в пределах нашей видимости. Планируем сделать экспериментальные участки с капельным орошением, чтобы у джейранов практически круглый год была зеленая трава», — отметил Аскар Давлетбаков.

По его словам, всего в адаптационном центре 70 голов, в вольере остается 40 (маточное поголовье). Молодняк планируют отделить и подготовить к выпуску в другое место на следующий год.

Вокруг заказника установят аншлаги и фотоловушки — для наблюдений и борьбы с возможным браконьерством.