12:52
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

Зоологический заказник «Джейран ордо» появится на Иссык-Куле

На Иссык-Куле организуют зоологический заказник «Джейран ордо», согласие на уровне айыл окмоту получено. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

Он напомнил, что летом в степях Тонского района состоялся первый выпуск джейранов в дикую природу.

«Всего выпустили 30 особей, из них шестерых снабдили датчиками и через спутник отслеживаем перемещение. Датчики показывают: животные держатся неподалеку от вольеров, вечерами приходят за любимым лакомством — мы им подсыпаем комбикорм. Дальше, чем на 3 километра, не уходят, спускаются иногда к Иссык-Кулю — там рядом есть небольшие дождевые озерца, и возвращаются обратно», — рассказал Аскар Давлетбаков.

Он добавил, что 30 особей разделились на несколько небольших групп и держатся обособленно. Например, четыре самки с ягнятами организовали одну группу, все самцы живут отдельно, как и положено в дикой природе.

Читайте по теме
Восстановление популяции. В конце июля в дикую природу КР выпустят джейранов

«Животные на дорогу не выходят, в села не заходят. Проблем пока нет. В конце сентября собираемся обустраивать искусственные водопои, пробьем скважину недалеко от вольеров, оборудуем небольшие корытца из камней, чтобы далеко к Иссык-Кулю не ходили и были в пределах нашей видимости. Планируем сделать экспериментальные участки с капельным орошением, чтобы у джейранов практически круглый год была зеленая трава», — отметил Аскар Давлетбаков.

По его словам, всего в адаптационном центре 70 голов, в вольере остается 40 (маточное поголовье). Молодняк планируют отделить и подготовить к выпуску в другое место на следующий год.

Вокруг заказника установят аншлаги и фотоловушки — для наблюдений и борьбы с возможным браконьерством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344534/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области открыли памятник Шайыбеку ата
Запрет на пакеты. В Иссык-Кульской области наложены штрафы на 20 тысяч сомов
Команды из Бишкека заняли призовые места по пляжному волейболу на Иссык-Куле
Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро
Запрет без эффекта. На пляжах Иссык-Куля по-прежнему полно пластика
Слезы юного болельщика «Ынтымака» тронули кыргызстанцев
На Иссык-Куле за три дня изъято более 15 километров сетей
Финал Кубка президента по кок-бору: «Достук» обыграл «Ынтымак» со счетом 5:4
Спасатели извлекают сети со дна Иссык-Куля на глубине 30 метров
На Иссык-Куле за три месяца спасли 12 утопающих
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
23 сентября, вторник
12:45
«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами «Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад...
12:43
Задержан лидер одной из ячеек «Хизб ут-Тахрира»
12:40
Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»
12:36
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории
12:27
Кыргызстан и Таджикистан утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере кадастра